Große Hilfe für ehemalige Brustkrebspatientin

Keine Kulanz, dafür rasche Hilfe

Da die Gesundheitskasse eine Kulanz ablehnen musste, haben wir uns an den Schönheitschirurgen Artur Worseg mit der Bitte um seine Einschätzung zu diesem Fall gewandt. Der erfahrene Arzt hat die Sache kurzerhand selbst in die Hand genommen und Frau S. kostenlos zwei neue Brustimplantate eingesetzt. „Ich weiß gar nicht, wie ich meine Dankbarkeit in Worte fassen kann“, freut sich diese über das großzügige vorweihnachtliche „Wunder“.