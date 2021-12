In Umzug gerast: Lebenslang für deutschen Lenker

Urteil im Prozess um die Autoattacke auf einen Faschingsumzug in Hessen im Februar 2020: Der Angeklagte wurde des 89-fachen Mordversuchs schuldig gesprochen, er muss nun eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Das Landgericht Kassel verurteilte den heute 31-jährigen Deutschen am Donnerstag wegen 88-fachen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und in einem Fall wegen versuchten Mordes sowie wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.