Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Der achtjährige Balou ist ein freundlicher, aufgeschlossener und ruhiger Chihuahuarüde. Seine Knie sind rassetypisch geschwächt und seine Augen altersbedingt getrübt, doch sonst ist Balou fit. Der liebe Senior wünscht sich ein ruhiges Zuhause, in dem er sein Leben noch in vollen Zügen genießen kann! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at