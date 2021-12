Misshandelten Wesen mit Spenden eine Freude machen

Tierliebe kennt bei der Wildtierhilfe Oggau keine Grenzen: Katharina Michels hat alleine in diesem Jahr 215 Schützlinge gesund gepflegt. Knapp 50 davon leben dabei als Dauergäste auf ihrer Station. Ähnlich sieht die Bilanz in Neufeld aus: So hat Angelika Auer heuer 265 Wildtiere versorgt. 60 von ihnen sind derzeit noch zu krank für die Auswilderung. Wie auch Michels kommt Auer für den Großteil der Kosten selbst auf. „“, erzählt Auer.