NFL: Super Bowl 2024 steigt in Las Vegas

Die Super Bowl im Februar 2024 findet im Allegiant Stadium in Las Vegas statt. Das gab die National Football League am Mittwoch bekannt. Ursprünglich hatte New Orleans den Zuschlag erhalten, wegen der seit dieser Saison um eine Woche verlängerten Hauptrunde in der NFL kam es aber zu einem Terminkonflikt mit den Faschings-Feierlichkeiten in der Stadt.