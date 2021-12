„Garnelenrevolution“ aus Güssing gestartet

Die Tiere fühlen sich in der Anlage, in der sie in Meerwasser gezogen werden, sehr wohl. „Die Garnele denkt, sie sei im Meer, dabei ist sie in Güssing“, schmunzelt Georg Ofner. Derzeit wachsen die Tiere in drei rund 30 Meter langen Salzwasserbecken auf. Die Zahl der Becken soll Schritt für Schritt vervierfacht werden.