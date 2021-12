Lady Gaga holt sich gern Rat von Bradley Cooper

Die Saga einer italienischen Dynastie, an deren Ende der Padrone tot ist und dessen Frau samt Komplizen hinter Gittern sitzt, das klingt eindeutig nach „Der Pate“. Und in diese Tradition stellt sich Hollywoodregie-Ikone Ridley Scott mit „House of Gucci“ auch eindeutig. Dabei ist das über zweieinhalbstündige Epos gespickt mit Superstars - von Lady Gaga über Adam Driver bis Al Pacino und Jeremy Irons.