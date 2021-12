Österreicher mit Respekt vor „Buckelpiste“

Wie im Vorjahr hat ein US-Amerikaner im ersten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt in Gröden die Bestzeit markiert. War es 2020 auf einer verkürzten Saslong noch Jared Goldberg, fand Ryan Cochran-Siegle am Mittwoch in 2:03,67 Min. den schnellsten Weg ins Ziel. Der Vorjahres-Zweite distanzierte Felix Monsen (SWE) um 0,90 Sekunden. Österreichs Speed-Asse gingen es bei Sonnenschein noch gemächlich an, schnellster war Gröden-Liebhaber Max Franz als (19./+2,24 Min.).