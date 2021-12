Ein Biber sorgt mitten in Klagenfurt für Ärger

So schnell kann aus einer tierischen Attraktion eine Plage werden: Ein Biber auf dem Areal des Klinikums in Klagenfurt knabbert einen Baum nach dem anderen an, die krachen dann auf den Radweg. Um den fleißigen Nager einzubremsen, mussten am Dienstag Mitarbeiter des Magistrats ausrücken. Das wiederum stört Tierschützer.