„Puzzling Places“ verspricht meditativen VR-Spaß

Mit dem PlayStation-VR-Titel „Puzzling Places“ lädt Entwickler Realities.io PS4-Gamer ab sofort zum entspannten 3D-Puzzeln in der virtuellen Realität. Geboten werden 20 Puzzles, die aus detaillierten 3D-Fotogrammetrie-Scans realer Orte erstellt wurden, darunter die französische Stadt Biarritz, das Hallwyl-Museum im schwedischen Stockholm oder die Mars-Wüstenforschungsstation in Utah, USA. Jedes Puzzle ist in 25, 50, 100, 200 und 400 Teilen erhältlich.