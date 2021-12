Kramer in Klingenthal-Quali eine Klasse für sich!

Sara Marita Kramer ist in der Qualifikation für das Weltcup-Skispringen in Klingenthal einmal mehr eine Klasse für sich gewesen! Die 20-jährige Salzburgerin erzielte am Donnerstag mit 140 Metern Höchstweite und war mit 147,6 Punkten souverän auf Platz eins vor der Slowenin Ursa Bogataj (131,1 Punkte).