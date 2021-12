Wien bleibt Österreichs größtes Einpendlerzentrum

Einer der Hebel, an denen man ansetzen möchte, sind Park&Ride-Anlagen, die dabei helfen sollen, möglichst nahe am Wohnort vom motorisierten Fahrzeug auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Dass diese heiß begehrt sind, zeigen die Auslastungszahlen: stets gut gebucht und zum Teil chronisch überfüllt. Aktuell gibt es in Wien bis zu 10.000 Pkw-Stellplätze. Alleine in ganz Niederösterreich sind es knapp 32.000 Plätze. Bis zum Jahr 2025 soll das Angebot hier laut „Krone“-Anfrage auf 40.000 ausgebaut werden.