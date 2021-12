Öffnungs-Chaos: Kennen Sie sich noch aus?

Für Geimpfte und Genesene endet der Lockdown am Sonntag. Die Ausgangsbeschränkungen werden bundesweit aufgehoben. Die Öffnungsschritte werden jedoch nicht in allen Bundesländern gleich umgesetzt - Burgenland, Tirol und Vorarlberg sperren die Gastronomie und Hotellerie schon am Sonntag wieder auf. OÖ, NÖ, Salzburg, Steiermark folgen hingegen erst am 17. Dezember und Wien erst kurz vor Weihnachten. Jedoch wird es dabei eine einheitliche Sperrstunde um 23 Uhr geben. Blicken Sie in diesem Öffnungs-Fleckerlteppich noch durch? Sind für Sie die Regelungen klar? Wir sind auf Ihre Meinung dazu gespannt und freuen uns auf Ihren Kommentar zu unserer Frage des Tages!