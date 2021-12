Maria Saal holt Neuling, Spittal verliert Ogradnig

Das Trainer-Karussell dreht sich im Kärntner Fußball. Fündig wurde Liga-Klub Maria Saal! Der Nachfolger von Hans Gröss heißt Hannes Lassnig. Zuletzt betreute der 35-Jährige (hatte gestern Geburtstag!) Guttaring in der 1. C, geht also in seine allererste Liga-Saison. „Möglich ist auch, dass wir zwei, drei Legionäre abgeben“, verrät Boss Helmut Ofner.