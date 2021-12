Olympiasieger Csollany wird künstlich beatmet

Das ungarische Blatt schreibt, man habe am 23. November den Olympiasieger von Sydney 2000 um ein Interview gegeben. Csollany schrieb, er stehe gerne zur Verfügung, er bitte nur um eine Woche Geduld, weil es ihm nicht so gut gehe. Am letzten Montag reagiert er nur noch per „SMS“ auf die Anfrage der Zeitung, er sagte, er könne kein Interview geben, weil er im Spital liege. Am Dienstag antwortete er nicht mehr, später erfuhren die Journalisten, dass er in einem kritischen Zustand ist.