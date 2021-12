Ab 21 Uhr LIVE: Real - Inter, Milan - Liverpool

David Alabas Real Madrid ist schon längstens weiter, nur ein Aufsteiger ist vor den Dienstagspielen in der Fußball-Champions-League vakant. In der Gruppe B wird in der letzten Runde entschieden, wer hinter einem bisher makellos punktenden Liverpool FC den zweiten Achtelfinalplatz besetzt. Der FC Porto hat im Heimspiel gegen Atletico Madrid alles in der eigenen Hand, rangiert aber nur einen Zähler vor dem Verfolger-Duo AC Milan und Atletico. Mit dem krone.at-LIVETICKER sind Sie immer am Ball.