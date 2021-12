Mit 254.000 km/h: Komet Leonard rast auf Erde zu

Komet wurde Anfang Jänner entdeckt

C/2021 A1 wurde - auf den Tag genau ein Jahr vor seiner berechneten größten Annäherung an die Sonne - am dritten Jänner 2021 von Gregory J. Leonard am Mount-Lemmon-Observatorium (Bild unten) bei Tucson im US-Bundesstaat Arizona entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt war der Komet rund fünf Astronomischen Einheiten (knapp 748 Millionen Kilometer) von der Sonne entfernt.