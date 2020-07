Komet NEOWISE: „Krone“-Physiker erklärt Phänomen

Derzeit ist NEOWISE mit bloßem Auge um etwa drei Uhr in der Früh und am Abend, wenn es dunkel wird, zu sehen. Dabei ist allerdings freie Sicht zum Horizont zwischen Norden und Westen erforderlich. Am 23. Juli erreicht der Komet mit 103,5 Millionen Kilometern die größte Annäherung an die Erde. Im August wird er immer schwächer, weil er sich von der Sonne entfernt.