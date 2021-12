Tyra Banks begeistert mit ehrlichem Kurven-Foto

„Mein Körper ist voller. Und mein Geist ist es auch“

Zu ihrem 48. Geburtstag, den sie am 4. Dezember gefeiert hatte, teilte die Model-Schönheit nämlich eine Reihe an ehrlichen Fotos von sich im Badeanzug. Statt Size Zero bekommen die Fans des Geburtstagskindes eine Frau mit reichlich Dekolleté und einer tollen Sanduhrfigur zu sehen.