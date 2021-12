Basler über Sabitzer: Bayern verliert die Geduld

Beim Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München fehlte Sabitzer verletzungsbedingt. „Ärgerlich“, schreibt Basler, „da er so in Abwesenheit von Joshua Kimmich die Chance verpasste, sich für höhere Aufgaben bei Julian Nagelsmann zu empfehlen“. Das ist Sabitzer bisher in der Tat noch selten gelungen. Bei seinen wenigen Startelf-Einsätzen konnte der ÖFB-Legionär bisher kaum überzeugen. Im November hatte etwa Cheftrainer Nagelsmann selbst noch gemeint: „In Sabi steckt viel mehr, als wir derzeit sehen.“