Ab 18.30 Uhr LIVE: Dortmund gegen Bayern im Ticker

„Haaland vs. Lewa“

Dafür sorgen soll auch Erling Haaland. Der Ex-Salzburg-Stürmer wird in der Startformation erwartet. „Höchstwahrscheinlich wird es nicht für 90 Minuten reichen. Für wie lange, werden wir sehen“, meinte Rose. Haaland, der in dieser Saison 14 Treffer in elf Pflichtspielen erzielt hat, war nach einer Hüftverletzung in der vergangenen Woche in Wolfsburg (3:1) zu einem 17-minütigen Comeback gekommen und hatte prompt getroffen. Der Respekt der Münchner vor ihm ist groß. „Wir versuchen, ihn zu stoppen“, betonte Nagelsmann, um gleich darauf auf die Stärke der eigenen Offensive rund um Robert Lewandowski zu verweisen: „Die gleiche Aufgabe hat der BVB: den besten Stürmer der Welt zu stoppen.“