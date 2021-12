Tina-Turner-Hit erinnert William an Mama Diana

AC/DC für den Montagmorgen, Tina Turner als Erinnerung an seine Mutter Prinzessin Diana und Shakira für seine Kinder: Prinz William (39) hat einen Einblick in den Musikgeschmack seiner Familie gegeben. Er denke noch heute bei Turners Hit „The Best“ an seine Mutter, erzählte der Queen-Enkel in einem Audio-Beitrag von Apple, der am Montag ausgestrahlt werden soll und aus dem die Nachrichtenagentur PA im Voraus am Sonntag zitierte.