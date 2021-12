Zverev und Thomalla: Küsse bei Red-Carpet-Debüt

Bei der „Herz für Kinder“-Spendengala in Berlin lag eindeutig Liebe in der Luft! Sophia Thomalla und Alexander Zverev absolvierten am Samstagabend nämlich ihren allerersten Pärchenauftritt und konnten dabei nicht voneinander lassen. Immer wieder tauschten sie verliebte Blicke und heiße Küsse - ganz zur Freude der Fotografen.