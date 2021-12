Herzog gelingt weiterer Schritt Richtung Olympia

Vanessa Herzog hat trotz ihrer Rückenprobleme auch im zweiten Weltcuprennen in Salt Lake City einen Schritt zur Olympia-Qualifikation getan. Nach den 500 Metern am Freitag (12. Platz) klassierte sich die Wahl-Kärntnerin am Samstag (Ortszeit) über 1.000 m in der Division B in 1:14,46 Min. an der sechsten Stelle. Damit sollte sie einen der 30 Quotenplätze sicher haben. Gabriel Odor darf nach dem 14. Platz im Massenstartfinale vorerst auf Peking hoffen.