Kindl als Fünfter bester Österreicher in Sotschi

Der Sieg ging erstmals in seiner Karriere an den Letten Kristers Aparjods vor dem Deutschen Johannes Ludwig und dem Italiener Dominik Fischnaller. Der amtierende Sprint-Weltmeister Nico Gleirscher beendete die Konkurrenz als Zehnter. Jonas Müller, zur Halbzeit auf Rang fünf, fiel aufgrund eines Fahrfehlers im Finale auf Rang 15 zurück. Der Vorarlberger ist damit ebenfalls für den Sprint-Weltcup am Sonntag qualifiziert. Reinhard Egger verpasste als 17. knapp die Qualifikation.