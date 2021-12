Gefahr in den Öffis: Jagd auf Schläger und Räuber

Fall 1: Am 16. September um 23.15 Uhr geriet bei der S-Bahn-Station Handelskai ein Fahrgast (32) mit einem Gesuchten in Streit. Der jung aussehende blonde Verdächtige zuckte aus. Er stieß den 32-Jährigen zu Boden, verpasste ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht. Ultra-brutal: Anstatt von dem verletzten Opfer abzulassen, traktierte er es noch mit Fußtritten ins Gesicht. Dadurch erlitt der Fahrgast unzählige Knochenbrüche und landete schwer verletzt in einem Spital. Der Schläger - es gilt die Unschuldsvermutung - flüchtete.