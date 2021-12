Ländle-Adler fühlt sich auf Olympiaschanze wohl

Während Stefan Kraft und Co. im polnischen Wisla und Eva Pinkelnig, sowie ÖSV-Überfliegerin Sara Marita Kramer, in Lillehammer (Nor) um Weltcuppunkte springen, ist Ländle-Adler Ulrich Wohlgenannt im Fernen Osten im Einsatz. Im Rahmen des Continentalcups testet der Dornbirner jene Schanze, auf der es im Februar um olympisches Edelmetall gehen wird. Seine ersten Sprünge - vielversprechend!