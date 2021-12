Pkw-Lenkerin bei Unfall in Wolfsberg verletzt

Der 34-jährige Wolfsberger lenkte am Freitag gegen 12.30 Uhr seinen Pkw auf der Kollnitzer Straße in Richtung St. Pauler Straße, als es in Hundsdorf zum Unfall kam. „Bei der Kreuzung bog der Mann in Richtung St. Andrä ein und kollidierte dabei mit einer Pkw-Lenkerin, die auf der St. Paulter Straße von St. Andrä kommenden unterwegs war“, heißt es seitens der Polizei.