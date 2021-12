Wetter-Mix am Wochenende, dann Sonne und Frost

Trüb ist es auch am Sonntag, immer wieder muss mit Schneefall und Regen gerechnet werden, vor allem im Süden und Südosten. Die Schneefallgrenze pendelt dabei um 500 Meter, in der Früh liegt sie im Süden und Osten noch um 800 Meter Seehöhe. Sonnige Auflockerungen sind tagsüber lediglich im Westen zu erwarten. Minus fünf bis plus zwei Grad erreichen die Temperaturen am Morgen, tagsüber werden minus zwei bis plus fünf Grad erwartet.