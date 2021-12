Auf diesen Job hat Meghan jetzt ein Auge geworfen

Kritik von Papa Markle für „peinlichen PR-Stunt“

So viel Spaß Meghan der Ausflug in die Welt des Entertainments gemacht hat, so groß ist auch die Kritik nach ihrem Auftritt. Vor allem ihr Vater Thomas Markle hatte einiges zu nörgeln. „Das ist nicht die Art, sich zu benehmen“, zeigte er sich im Gespräch mit dem „Sunday Mirror“ streng mit seiner Tochter. „Die ganze Sache war irgendwie peinlich. Es war mit Sicherheit peinlich für die Royal Family.“ Immerhin trage Meghan immer noch den Titel der Herzogin, aber er habe „noch nie eine Herzogin gesehen, die sich so benimmt und dumme PR-Stunts macht“, kritisierte er.