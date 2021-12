Alternativloses Konzept für einzigartigen Standort

Bereits viele Nutzer

Die verkauften Flächen müssen dann laut Verträgen so wie im „Aviation City“-Konzept vorgesehen genutzt werden. Sorgen will Orasch dafür übrigens selbst, indem er dazu eine eigene Gesellschaft gründet und sich selbst die Latte hochlegt: „Wird das Konzept nicht umgesetzt, müsste Lilihill den vierfachen Kaufpreis als Strafe zahlen.“ Doch davor fürchtet sich Franz Peter Orasch nicht: „Es gibt schon viele Nutzer, die wir bereits an Bord haben.“