Französische Judoka publiziert dieses Gewalt-Foto

„Was hat noch gefehlt, mein Tod?“ Diese Frage stellt die französische Star-Judoka Margaux Pinot, nachdem ihr Ex-Partner, der ebenfalls Ex-Judoka Alain Schmitt, vom Gericht in Bobigny nach drei Tagen Untersuchungshaft wieder freigelassen wurde. Pinot gibt an, in der Nacht von Samstag auf Sonntag häusliche Gewalt erlitten zu haben.