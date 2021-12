Frau fährt zwei Teenager auf Schutzweg an

Die beiden 14-jährigen Teenager überquerten am Dienstagabend um 18 Uhr in Frastanz die L 190 auf einem Schutzweg. Ein Autofahrer, der aus Richtung Feldkirch unterwegs war, hielt seinen Wagen an, um die beiden passieren zu lassen. Eine 45-jährige Frau, die sich in ihrem Pkw aus Richtung Frastanz näherte, übersah die Fußgänger offenbar und reagierte zu spät.