Handel: Die Hoffnung liegt auf dem Advent

Im Schmankerlladen von Ingrid Prucker und Markus Wurzer in Wieselburg gibt es wirklich alles, was das Feinschmeckerherz begehrt. „Wir verstehen uns selbst als Lebensmittelgeschäft mit Bildungsauftrag“, sagt das Gründerduo. Kunden sollen auch die Geschichten hinter den Produkten erfahren. Ein ganz besonderes Shoppingerlebnis, das man nun so gut es geht ins Internet übersetzen will. Neben dem reichhaltigen Sortiment – zur Selbstabholung oder auch bis vor die Haustüre geliefert – finden sich hier auch viele Infos zu den Herstellern. Mehr als 80 regionale Landwirte und Genussmanufakturen sind bereits Partner.