Käufer verfolgte Fälscher mit Baseballschläger

Ein Streit, ein Baseballschläger, eine Verfolgungsjagd zu Fuß und gefälschte Impfpässe sind die „Zutaten“ eines Vorfalls am Sonntagnachmittag im Wiener Bezirk Simmering. Zwei Männer im Alter von 26 und 44 Jahren waren rund um gefälschte Impfpässe und deren Bezahlung in einen heftigen Streit geraten. Mit einem Baseballschläger jagte der eine Kontrahent den anderen daraufhin vor sich her, der Flüchtende suchte Schutz in einer Polizeiinspektion, wo die ganze Sache schlussendlich aufflog.