Martina Schlegel-Lanz wird neue ÖAMTC-Chefin

Wenn sich Erich Lobensommer (65) nach drei Jahrzehnten als ÖAMTC-Chef in die Pension verabschiedet, kann er eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 1991 ist die Zahl der Mitglieder in Salzburg von 50.000 auf mittlerweile mehr als 130.000 gestiegen. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich in diesem Zeitraum von 60 auf 175 fast verdreifacht. Mit den steigenden Mitgliederzahlen wurde auch das Stützpunktnetz kontinuierlich ausgeweitet. Mittlerweile steht den Mitgliedern in jedem Bezirk mindestens ein Standort für alle Services und Dienstleistungen zur Verfügung.