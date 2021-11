„Knaller!“ Alaba ist Reals „lauter Anführer“

Unglaubliches Tor

Das Zaubertor des Brasilianers zum 2:1 in der 87. Minute begeisterte alle. Wie der 21-Jährige den weiten Diagonalball von Militão mit der Brust an der Seitenlinie annahm, dann unwiderstehlich an mehreren Gegenspielern vorbei in die Mitte zog und die Kugel ins rechte Kreuzeck donnerte, war ein Augenschmaus. Der sonst so sachliche Trainer Carlo Ancelotti schwärmte: „Das war ein Tor von unglaublicher Qualität.“ Der Italiener lobte weiters: „Er hat sich gegen einen starken Gegner darauf konzentriert, im Spiel effizient zu sein. Das bedeutet, dass man die Chance, die sich einem bietet, auch nutzen muss. Es war von ihm ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem der besten Spieler der Welt.“