Illegale Sex-Angebote blühen mit Lockdown auf

„Wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, dass es die Rosi gibt“ – trällerte die Spider Murphy Gang 1981 – von Lockdown keine Spur. Jetzt, da alle 14 offiziellen Bordelle in Linz wieder geschlossen halten müssen, ist das älteste Gewerbe der Welt auch nicht zum Erliegen gekommen. Im Gegenteil. Dass viele der 500 in Linz legal gemeldeten Prostituierten – sie sind nicht immer alle da, weil es, wie es der Chef des Erhebungsdienstes nennt, ein „Wanderzirkus“ mit wöchentlichem Wechsel in den Häusern ist – in die Illegalität abrutschen, sei aber nicht zu befürchten.