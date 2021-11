Dutzende Erdbeben auf Insel La Palma registriert

Seit mittlerweile zehn Wochen spuckt der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma Lava, Asche und Rauch aus. Ein Ende des verheerendsten Ausbruchs in der Geschichte der spanischen Atlantikinsel ist vorerst nicht absehbar. Am Sonntag öffnete sich ein neuer Schlund, aus dem flüssiges Gestein fließt, am Montag wurden Dutzende Erdbeben registriert.