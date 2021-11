1500 Kinder erhielten ersten Stich

Von den 22.357 Impfungen an Erwachsenen entfielen 18.201 auf Boosterimpfungen. 3.237 Personen haben ihre Erstimmunisierung erhalten, 919 ihre zweite Dosis. Aktuell liegt die Durchimpfungsrate in Vorarlberg damit bei 63,9 Prozent, also immer noch deutlich unter der angestrebten Marke. Impfangebote gibt es jedenfalls genug, auch in dieser Woche. Empfohlen wird weiterhin eine Anmeldung auf der Website.