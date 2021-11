90-Jährige wegen giftiger Katzenköder vor Gericht

Nach einer Vergiftung musste im April in Alberndorf eine Katze eingeschläfert werden. Die Spur führte zu einer Pensionistin (90), die Giftköder auf ihrem Grundstück ausgelegt haben soll. Sie steht am Dienstag in Linz vor Gericht. In Steyr soll heute, Montag, ein Urteil im Tierquälerei-Prozess gegen einen Fischer ergehen.