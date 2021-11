Recycelte Kerzen vermeiden Tonnen an Restmüll

Recyclebare Dauerbrenner

„Ich habe monatelang mit meinem slowenischen Kollegen an der optimalen Ausführung getüftelt, und nun bin ich der Erste in Österreich, der die umweltfreundlichen EcoSija Stern-Dauerbrenner auf den Markt gebracht hat“, so Rastoder. Diese werden mit einer recycelbaren Flüssigwachs-Kartusche gefüllt, die eine Brenndauer von bis zu 20 Tagen verspricht.