Thomas Steiner feiert Bürgermeister-Jubiläum

Was war in den vergangenen zehn Jahren Ihr persönlich erfolgreichstes Projekt?

Das ist eine schwierige Frage, eigentlich ist es immer das Projekt, das sich gerade in Umsetzung befindet. Wenn ich mich auf eines festlegen muss, dann würde ich die Einführung des Stadtbusses vor fünf Jahren wählen. Es gab Widerstand und wir haben nicht gewusst, ob es funktionieren wird und die Leute den Bus überhaupt annehmen. Heute weiß ich, dass wir für den Stadtbus eine 99-prozentige Zustimmung in der Bevölkerung haben. Im Moment benutzen etwa 1000 Fahrgäste eine der vier Linien täglich. Vor dem Lockdown waren es sogar 1500. Ein zweites Projekt muss ich noch nennen und zwar den Stadtentwicklungsplan 2013. Damals hatten wir schon Nachhaltigkeit und Bodenschonung im Programm, was 2013 mehr als vorausschauend gewesen ist.