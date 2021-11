Waren Sie in Südafrika? Bitte gehen Sie testen!

Kennwort: „Südafrika“

Um die neue Virusvariante frühestmöglich an einer Ausbreitung zu hindern, werden Personen, die in den vergangenen sieben Tagen aus einem dieser südafrikanischen Länder zurückgekehrt sind, ersucht, sich bei der Nummer 1450 zu melden und einen Termin für eine PCR-Beprobung zu vereinbaren. Geben Sie dabei das Kennwort „Südafrika“ an.