Spieltag #16: Prognosen vom Panther Michi Konsel

Vor dem 16. Spieltag blicken wir wieder in das Geschehen der Admiral Bundesliga. Kann sich Salzburg von der zweiten Champions League-Niederlage erholen, kann Rapid in der Liga den Aufwärtstrend fortsetzen und wie viel Selbstvertrauen schöpft der LASK aus dem Gruppensieg in der Conference League? Diese und noch andere Fragen werden in ihrer Bundesliga-Vorschau mit Michi Konsel geklärt.