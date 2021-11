Taferln markieren nun Zonen für Wertschätzung

„Achtung! Wertschätzungszone“, steht auf dem Schild, das Gerhard Hinterkörner gemeinsam mit Thomas Hinterreiter von SigMA Werbetechnik in Firmengebäuden und auch an öffentlichen Plätzen montiert. Was bei den einen für Kopfschütteln sorgt, finden die anderen eine längst überfällige Initiative.