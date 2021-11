Spitäler bereiten sich auf weiteren Anstieg vor

Viele Ungeimpfte auf Intensivstation

Jetzt sei das Verhältnis zwischen Inzidenz und Hospitalisierungen besser als im Frühjahr, was auf die hohe Impfquote zurückzuführen sei. In den Krages-Spitälern lagen mit Stand Freitag elf Corona-Intensivfälle. Acht davon sind ungeimpft - und das obwohl der Anteil der Ungeimpften in der burgenländischen Bevölkerung mit weniger als 25 Prozent deutlich geringer ist als der Anteil der Geimpften. Nicht-Immunisierte haben also ein höheres Risiko im Spital zu landen.