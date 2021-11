„Das Bedürfnis, sich zu öffnen, ist groß“

„Glaube noch an die große Liebe“

Die „Krone“ schaute dem Produktionsteam rund um Regisseur und Gestalter Andreas Mannsberger bei den Dreharbeiten über die Schulter und erfuhr von Ingos Wünschen und Erwartungen in Sachen Brautschau. „Ich glaube noch an die große Liebe. Die Beziehungen, die ich geführt habe, waren definitiv voller Liebe und Leidenschaft“, sagt er.