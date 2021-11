Expertin: Lockdown-Verlängerung wohl nur im Westen

„Man wird den Lockdown in einigen Bundesländern verlängern müssen. Ich gehe davon aus, dass der Osten öffnen kann, der Westen nicht“, erklärte sie am Donnerstag in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „profil“ (online). Die Wirkung des Lockdowns werde sich erst in einer Woche niederschlagen, so die Expertin. „Ich hoffe, dass wir Anfang nächster Woche eine deutliche Reduktion der Infektionen sehen können“, sagte sie. Das angepeilte Datum für das Wiederaufsperren am 13. Dezember in ganz Österreich zog sie aber in Zweifel.