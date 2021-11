Guter Oktober als Turbo für Osttirols Sommerbilanz

Stärkster Herbstmonat überhaupt

Gerade der Oktober habe eine deutliche Verbesserung des ohnehin schon zufriedenstellenden Ergebnisses gebracht. „Mit insgesamt 88.000 Nächtigungen ist der Oktober sogar der stärkste Herbstmonat seit Beginn der Aufzeichnungen!“, heißt es. Nicht nur in ganz Osttirol, sondern auch in den einzelnen Regionen stand am Ende der Saison ein Nächtigungszuwachs.